Немецкая полиция разоблачила румын, получавших деньги под видом украинских беженцев

Полиция Германии раскрыла аферу с гражданами Румынии, которые получили пособия и жилье, выдавая себя за украинских беженцев, передает телеканал Digi24.

Сообщается, что «беженцы» приходили в места, где власти ФРГ предлагали помощь украинцам в предоставлении жилья и пособий. Однако волонтеры обратили внимание на то, что многие из обратившихся за поддержкой не говорили по-украински.

«Было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что только на юго-западе страны проживает более 1 300 человек, которые не являются выходцами из Украины, а только притворяются таковыми», - говорится в сообщении СМИ.

По данным телеканала, в настоящее время в Германии убежище получили свыше миллиона выходцев из Украины.