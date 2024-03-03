НАК показал кадры изнутри дома в ингушском Карабулаке, где сидели боевики ИГ*

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видео с внутренним видом дома, где сидели заблокированные боевики «Исламского государства»*.

На кадрах показаны разрушения внутри помещения: повсюду валяются осколки и обломки разрушенной стены. Сотрудникам правоохранительных органов удалось также изъять у боевиков несколько единиц стрелкового оружия и боеприпасов к ним.

Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти региона в ускоренном порядке организуют оказание помощи жителям Карабулака, чье имущество пострадало в ходе прошедшей спецоперации.

Ранее сообщалось, что оперштаб отменил режим КТО в городе Карабулак в Ингушетии.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.