Оперштаб Ингушетии сообщил об отмене режима КТО

Режим КТО в городе Карабулак в Ингушетии официально отменен. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По подтвержденной информации, бойцами правоохранительных органов были обезврежены шесть бандитов. После идентификации личности преступников выяснилось, что три из них находились в федеральном розыске, они подозревались в причастности к группировке ИГ*. Никто из местных жителей и бойцов спецназа не пострадал.

Режим КТО был введен в нескольких кварталах Карабулака в Ингушетии вечером 2 марта. После этого спецназ ФСБ заблокировал в одном из жилых домов группу бандитов, с которыми завязалась перестрелка.

Исламское государство (ИГ)* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.