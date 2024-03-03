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Оперштаб Ингушетии сообщил об отмене режима КТО

Режим контртеррористической операции отменили после ликвидации 6 боевиков.
Никита Черненко 2024-03-03 13:11:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Режим КТО в городе Карабулак в Ингушетии официально отменен. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По подтвержденной информации, бойцами правоохранительных органов были обезврежены шесть бандитов. После идентификации личности преступников выяснилось, что три из них находились в федеральном розыске, они подозревались в причастности к группировке ИГ*. Никто из местных жителей и бойцов спецназа не пострадал.

Режим КТО был введен в нескольких кварталах Карабулака в Ингушетии вечером 2 марта. После этого спецназ ФСБ заблокировал в одном из жилых домов группу бандитов, с которыми завязалась перестрелка.

Исламское государство (ИГ)* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#ингушетия #оперштаб #КТО #Карабулак
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