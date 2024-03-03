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Vijesti: сербская оппозиция добилась перевыборов в Белграде

Кандидат на пост мэра от правящей коалиции Шапич отметил, что предстоящие выборы в Сербии и новые выборы в Белграде чрезвычайно важны и касаются «выживания всего общества».
Игнат Далакян 2024-03-03 14:07:01
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Власти Белграда согласились провести новые выборы в городской парламент после массовых протестов оппозиции. Об этом сообщает Vijesti.

Как пишет издание, о том, что в Белграде пройдут новые выборы в городской парламент после недовольства оппозицией победой правящей партии заявил кандидат на пост мэра от правящей коалиции Александр Шапич.

«Выборы пойдут самым широким фронтом, в большом движении. Завтра мы проведем свою первую предвыборную кампанию», - сказал он.

Александр Шапич также отметил, что предстоящие выборы в Сербии и новые выборы в Белграде чрезвычайно важны и касаются «выживания всего общества».

Ранее досрочные выборы были объявлены президентом Сербии Александром Вучичем на 17 декабря 2023 года. Такое решение было принято на фоне обострения ситуации в Косово и протестами. Несогласные с результатами прошедших выборах почти каждый день выходили на акции протеста за пересмотр результатов голосования.

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