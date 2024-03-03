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Турецкие бизнесмены угрожают судом американским чиновникам из-за санкций

Бизнесмены намерены подать судебные иски на фоне информации, что дипломаты из США посещают турецкие фирмы и угрожают санкциями за торговлю с Россией.
Никита Черненко 2024-03-03 14:32:01
© Фото: Shady Alassar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ряд бизнесменов из Турции заявили о намерении подать иски в суд против чиновников из США, угрожавших санкциями за торговлю с Россией. Об этом сообщила газета Aydınlık.

Согласно информации издания, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле занимались посещением турецких фирм и финучреждений, угрожая им санкциями за ведение дел с Россией. В то же время Минторг США удалил информацию о дипломатах, подозреваемых в угрозах турецким компаниям.

«Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США», - написали в Aydınlık.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал «Звезде», что западные санкции не помешают российским туристам провести летний сезон в Турции. При этом эксперт отметил, что постоянно растущее давление США на Турцию может привести к росту себестоимости туров и увеличению сроков прохождения оплаты.

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