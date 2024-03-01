В АТОР оценили угрозу летнему отдыху россиян в Турции из-за санкций Запада

Давление стран Запада на иностранные банки, которые продолжают сотрудничать с Россией, ведет к удорожанию стоимостей платежей от туроператоров. Путевки в связи с этим могут подорожать, но незначительно. Такое мнение высказал «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

Он отметил, что Министерство экономического развития России постоянно работает с туроператорами и готово вмешаться в ситуацию в случае ее ухудшения.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», - предположил Мурадян.

Член АТОР добавил, что сегодня оплаты российских граждан проходят через прокси-страны. В этом случае другое государство начинает выступать плательщиком, из-за чего платеж де-юре перестает исходить от россиян. Однако страны Запада отслеживают такие платежи и даже вносят в санкционные списки юридические лица, заставляя постоянно менять посредников в оплатах.

«Затруднения с оплатой туров испытывают не только российские туристы, но и те, кто едут в Россию. На мой взгляд, даже больший урон может понести не выездная отрасль, а въездная, которая сейчас на подъеме», - подчеркнул Мурадян.

На вопрос о динамике роста числа туристов, посещающих Россию, вице-президент отметил, что подъем ощущают все регионы страны - туристы прибывают как из Китая и других стран Азии, так и с Ближнего Востока. По этой причине проблема с оплатой является комплексной.

«Въезжающие туристы сталкиваются со сложностями оплаты, если бронируют свои путешествия самостоятельно или через туроператоров. Без политической воли, мне кажется, эту проблему не решить», - подытожил Мурадян.

Ранее председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек в интервью агентству РИА Новости заявил об угрозе туристическому сезону на фоне ситуации с платежами между Россией и Турцией. Как он отметил, проблема не только мешает россиянам использовать свои банковские карты во время отдыха на курорте, но также и турецкие компании испытывают трудности при участии в туристических ярмарках в Москве, так как не могут оплатить свой стенд для участия.