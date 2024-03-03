НАК опубликовал кадры боя с бандитами ИГ* в Карабулаке

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видео после окончания спецоперации ФСБ России в городе Карабулак в Ингушетии по обезвреживанию бандитов.

Представитель информационного центра НАК Александр Поляков рассказал о нейтрализации ранее заблокированных в квартире одного из жилых домов бандитов. Как отметил представитель НАК, преступники также предпринимали попытку покинуть квартиру, когда в ней начался пожар во время ночных боевых действий. На кадрах показан стрелковый бой и обстановка после нейтрализации преступников.

Предварительная установка личности бандитов показала, что ликвидированные террористы являлись группировки ИГ* и являлись главными подозреваемыми в нападении на пост ДПС в марте 2023 года.

«Трое из них, включая главаря банды, находились в федеральном розыске. Потерь среди сотрудников правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», - сообщил Поляков.

Ранее оперштаб Ингушетии также сообщил об отмене режима КТО в регионе.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.