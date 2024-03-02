Спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов в одном из жилых домом в Карабулаке

Стали известны подробности КТО в городе Карабулак, объявленной вечером 2 марта по указанию руководства УФСБ по Республике Ингушетия.

По информации НАК, сотрудники правоохранительных органов получили сведения о бандитах, которые планировали совершить теракты и скрывались в одном из жилых домов в Карабулаке. Спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов.

«При попытке задержания преступники открыли огонь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», - говорится в релизе.

В НАК уточнили, что для обеспечения безопасности граждан в жилом районе, где обнаружили террористов, ввели режим КТО. Пришлось эвакуировать жителей прилегающих домов.

Ранее сообщалось, что режим КТО затронул ареал улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.