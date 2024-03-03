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AFP: перемирие между ХАМАС и Израилем возможно в течение 1-2 суток

Перемирие возможно при условии, если Израиль согласится на несколько требований палестинской группировки.
Никита Черненко 2024-03-03 12:05:01
© Фото: Khaled Daoud, Keystone Press Agency, Globallookpress

Представитель радикальной палестинской группировки ХАМАС сообщил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение ближайших двух суток в случае, если условия группировки будут приняты. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

«Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи, это может проложить путь для заключения соглашения о перемирии в течение следующих 24-48 часов», - заявил представитель ХАМАС.     

Телеканал Al Hadath 2 марта сообщил, что стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения израильских заложников и палестинских заключенных. При этом отмечалось, что для завершения сделки Израилю и ХАМАС было необходимо достичь «соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить об успешности сделки с ХАМАС по прекращению огня. Лидер Израиля отметил, что страна до сих пор не получила список заложников палестинской группировки, готовых к обмену.

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