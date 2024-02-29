Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о сделке с ХАМАС по прекращению огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о потенциале сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, поскольку список заложников, готовых к обмену, до сих пор не получен.

«Я требую заранее знать имена всех похищенных, которые будут освобождены в рамках плана. Ответа на этот вопрос я пока не получил», - цитирует политика РИА Новости.

Нетаньяху отметил, что Израиль не будет соглашаться «на бредовые требования» ХАМАС по прекращению боевых действий и выводу войскового контингента из анклава.

Ранее израильский премьер заявлял, что будет вести войну в секторе Газа до полной победы над боевиками.