Председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром Пакистана. Трансляцию голосования в нижней палате парламента страны вел телеканал PTV News.

По результатам голосования, за кандидатуру лидера ПМЛ-Н проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Оппонентом Шарифа в борьбе за должность выступал генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан: он прошел в состав депутата нового созыва нижней палаты в качестве независимого кандидата с 92 голосами. Новый премьер-министр же будет приведет к присяге 4 марта.

Шахбаз Шариф ранее уже возглавлял правительство Пакиста: он занял должность в апреле 2022 года и ушел с нее в августе 2023 года. Прошлого премьер-министра, члена партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, сместили с должности в результате вотума недоверия. После этого он и его жена были приговорены к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции.