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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Жителей попросили оставаться дома или проследовать в укрытия.
Никита Черненко 2024-03-03 12:12:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор попросил жителей города спуститься в укрытия или оставаться дома и не подходить к окнам.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал Гладков.

Ранее власти Белгородской области объявили ракетную опасность в регионе. Сигнал тревоги действовал ночью с 01:47 по 03:31 по московскому времени.

 

#в стране и мире #белгородская область #сирена #белгород #Вячеслав Гладков #ракетная опасность
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