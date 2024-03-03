Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор попросил жителей города спуститься в укрытия или оставаться дома и не подходить к окнам.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал Гладков.

Ранее власти Белгородской области объявили ракетную опасность в регионе. Сигнал тревоги действовал ночью с 01:47 по 03:31 по московскому времени.