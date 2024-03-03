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В Белгородской области почти два часа было предупреждение о ракетной опасности

В Белгородской области в Губкинском и Старооскольском городских округах объявляли ракетную опасность в период с 01:47 по 03:31 по московскому времени.
Дарина Криц 2024-03-03 03:33:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В Белгородской области объявляли ракетную опасность. Предупреждение властей коснулось Старооскольского и Губкинского городских округов. Информация об этом появилась в 01:47 по московскому времени, но уже в 03:31 поступило сообщение об отбое ракетной опасности.

Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщила мэрия Белгорода со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«РСЧС: Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.

С аналогичным предупреждением обратилось МЧС Белгородской области.

С начала специальной военной операции в 2022 году Белгородская область периодически подвергается нападениям, обстрелам и атакам беспилотниками со стороны украинских боевиков. Российские военнослужащие успешно отражают атаки и перехватывают украинские дроны.

#в стране и мире #МЧС РФ #белгородская область #предупреждение #мэрия #ракетная опасность
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