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В Британии мужчина умер от передозировки витамина D

В Великобритании мужчина решил поправить состояние здоровья и начал принимать витамин D, что привело к летальному исходу.
Дарина Криц 2024-03-02 03:33:01
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez dpa Globallookpress

Злоупотребление витамина D стало причиной смерти пожилого жителя Великобритании. Как сообщает «360» со ссылкой на британское издание, мужчина скончался из-за длительного и бесконтрольного приема этой биологически активной добавки в больших дозах.

Уточняется, что 89-летний Дэвид Митченер решил поправить состояние своего здоровья, и на протяжении девяти месяцев принимал витамин D. Передозировка БАД вызвала у пожилого британца гиперкальциемию, впоследствии спровоцировавшую сердечную недостаточность и проблемы с печенью.

«Осложнения, связанные с избытком витамина D и кальция, привели к тому, что у него возникла печеночная и сердечная недостаточность», - сообщили врачи.

Митченера госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя 10 дней он скончался, а в анализе его крови врачи обнаружили максимальные значения уровня этого витамина.

Основной причиной его смерти указаны сердечная и почечная недостаточность, избыток кальция и токсичность витамина D, известная как гипервитаминоз D.

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