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РИА Новости: активная нейтрализация боевиков в Ингушетии силами ФСБ продолжается

В силовых структурах региона говорится, что идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков.
Игнат Далакян 2024-03-03 10:04:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Активная нейтрализация боевиков в Ингушетии силами Федеральной службы безопасности продолжается. Режим КТО продолжает действовать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», - сообщил собеседник агентства.

Ранее спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов в одном из жилых домом в Карабулаке. По информации НАК, при попытке задержания преступники открыли огонь.

Напомним, что режим КТО был введен в городе Карабулак в Ингушетии 2 марта в 19:30. Такой приказ отдал глава УФСБ России по Республике Ингушетия полковник Максим Шевляков для «пресечения терактов и преступлений террористической направленности». Отмечалось, что режим КТО затронул ареал улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

#ФСБ #ингушетия #режим КТО
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