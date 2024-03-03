РИА Новости: активная нейтрализация боевиков в Ингушетии силами ФСБ продолжается

Активная нейтрализация боевиков в Ингушетии силами Федеральной службы безопасности продолжается. Режим КТО продолжает действовать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», - сообщил собеседник агентства.

Ранее спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов в одном из жилых домом в Карабулаке. По информации НАК, при попытке задержания преступники открыли огонь.

Напомним, что режим КТО был введен в городе Карабулак в Ингушетии 2 марта в 19:30. Такой приказ отдал глава УФСБ России по Республике Ингушетия полковник Максим Шевляков для «пресечения терактов и преступлений террористической направленности». Отмечалось, что режим КТО затронул ареал улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.