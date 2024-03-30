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РИА Новости: в Европе растет число могил наемников, погибших на Украине

Во Франции сообщают, что некоторые из наемников были близки с украинскими нацистами.
Алексей Курильченко 2024-03-30 09:34:35
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

На европейских кладбищах увеличивается количество могил наемников, погибших на Украине - несмотря на заявления политиков стран ЕС, что их граждане не будут умирать за киевский режим. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Одна из могил наемника находится в Варшаве, в ней похоронен Даниель Штыбер 1987 года рождения. По данным агентства, польский наемник прибыл на Украину в марте 2022 года, но погиб от взрыва мины в ноябре этого же года.

Еще одна свежая могила находится под французским городом Анси. Там находится прах Давида Донша 2972 года рождения. Обстоятельства его смерти не указаны, но место гибели - Украина. Французский военный аналитик Николя Чинквини утверждает, что Донш погиб под Донецком, где он находился в составе неонацистского батальона «Сич».

Другая французская могила находится в Дижоне. Там покоится 22-летний Андреас Галлоцци, погибший в Луганской Народной Республике в 2023 году. Французские СМИ сообщают о гибели восьми наемников - были обнародованы имена пяти из них. Некоторые из них были близки с украинскими неонацистами, другие признавались, что воюют за деньги.

По данными Министерства обороны России, в зоне проведения специальной военной операции уничтожено 5 962 иностранных наемника. Большинство из них из Польши - 1 496 мертвых боевиков. Из Франции на Украину прибыло 356 наемников, 147 из них ликвидированы.

#в стране и мире #Франция #Украина #Польша #Наемники #могилы
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