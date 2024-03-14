Вооруженные силы России уничтожили 5 962 иностранных наемника в зоне спецоперации. Об этом сообщает МО РФ.

Всего на Украину приехало 13 387 иностранных наемников.

Больше всего материала для ликвидации поставила Польша. Оттуда приехало 2 960 боевиков, из которых уже уничтожено 1 497 человек.

Второе место тут занимает Грузия - оттуда приехало 1 042 боевика, из которых российские войска уничтожили 561 наемника. Из Соединенных Штатов прибыло 1 113 человек, из этого количества удалось уничтожить 491 боевика.

Канада предоставила киевскому режиму 1 005 наемников, но 422 боевика из этого количества уже никогда не увидят кленовых рощ и суровых северных лесов - они встретились с российским оружием и были ликвидированы в далеких украинских степях.

Из Великобритании приехало 822 человека, уничтожено 360. Из Румынии прибыло 784 боевика, ликвидировано 349. Франция стала страной, из которой на Украину приехало 356 наемников, 147 из них подверглись уничтожению. И наконец, Германия поставила 235 боевиков, из которых последовали за своими прадедушками 88.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.