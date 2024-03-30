Турецкой авиакомпании запретили летать над Европой «из-за связей с РФ»

Турецкой компании Southwind Airlines отказали в разрешении летать между Турцией и странами Европы якобы из-за связей с Россией. О решении Евросоюза сообщил Turizm Güncel.

Это решение немедленно вступило в силу, Евросоюз сообщил о нем властям входящих в объединение стран. Юридическим основанием стал санкционный регламент от 31 июля 2014 года, в котором указаны ограничительные меры для России из-за конфликта с Украиной

Авиакомпания планировала рейсы в города Германии, Греции, Швейцарии. После закрытия воздушного пространства Southwind Airlines не сможет попасть в немецкие Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, греческий Иранлион и швейцарский Цюрих.

Ранее США расширили санкции против России и Сирии. Санкционный список пополнила одна российская компания, которая занимается собственной добычей и экспортом полезных ископаемых, и один гражданин РФ.