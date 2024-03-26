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США расширили санкции в отношении России и Сирии

В список попали один гражданин РФ и одна российская компания.
Мария Зайцева 2024-03-26 18:26:01
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress

Министерство финансов США увеличило количество санкций против Сирии и России. В список попали пять граждан Сирии, один оманец и, наряду с ними, гражданин РФ Алексей Макаров 1974 года рождения. Об этом стало известно во вторник, 26 марта, из сообщения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В Министерстве финансов объяснили, что санкции накладываются на тех, кто поддерживает «режим» президента Сирии Башада Асада. К ним относятся те, кто производит незаконные финансовые переводы, занимается добычей и экспортом сирийских товаров.

В том числе посредством незаконных финансовых переводов, добыче и экспорту сирийских товаров.

Также в список добавили компанию ООО «СТГ ЛОГИСТИК», которая занимается собственной добычей и экспортом полезных ископаемых. Сделки, которые заключала компания, приносили средства бюджету Сирии.

Ранее Норвегия присоединилась к европейским санкциям против России и добавила новые ограничения.

#в стране и мире #сирия #сша #санкции #минфин сша
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