Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ГОЗ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях ОПК в Алтайском крае призвал привлечь к ответственности организации, которые сорвали сроки подготовки проектной документации для выполнения ГОЗ на предприятии. Он провел совещание с руководством Минобороны и Минпромторга РФ, а также с представителями органов военного управления гендиректорами предприятий.

«Те, кто сорвал нам сроки практически на полгода, эти организации должны ответить за такие срывы», - подчеркнул Шойгу.

На совещании министр подчеркнул, что на заводе уже закуплено необходимое для работы оборудование, получено финансирование, на объекты закуплены нужные материалы.

«Единственное, что мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы, связанные с проектированием», - отметил он.

Ранее министр обороны России проверил выполнение ГОЗ по производству БПЛА в Удмуртии. Шойгу показали новые композитные материалы, которые используют при производстве беспилотников. Они помогают существенно повысить «живучесть» дрона.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.