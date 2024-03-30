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Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ГОЗ

Организации, которые задержали разработку проектной документации для выполнения гособорнзаказа, должны быть привлечены к ответственности, считает Шойгу.
2024-03-30 09:02:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях ОПК в Алтайском крае призвал привлечь к ответственности организации, которые сорвали сроки подготовки проектной документации для выполнения ГОЗ на предприятии. Он провел совещание с руководством Минобороны и Минпромторга РФ, а также с представителями органов военного управления гендиректорами предприятий.

«Те, кто сорвал нам сроки практически на полгода, эти организации должны ответить за такие срывы», - подчеркнул Шойгу.

На совещании министр подчеркнул, что на заводе уже закуплено необходимое для работы оборудование, получено финансирование, на объекты закуплены нужные материалы.

«Единственное, что мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы, связанные с проектированием», - отметил он.

Ранее министр обороны России проверил выполнение ГОЗ по производству БПЛА в Удмуртии. Шойгу показали новые композитные материалы, которые используют при производстве беспилотников. Они помогают существенно повысить «живучесть»  дрона.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ОПК #проверка #Сергей Шойгу #гособоронзаказ #ответственность #срыв сроков
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