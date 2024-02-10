Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА в Удмуртии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК Удмуртии.

На мощностях концерна «Калашников» Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА, поставляемых в рамках гособоронзаказа в Вооруженные силы. Министру доложили, что с 2022-го года были открыты новые цеха. Их запуск позволил нарастить объем производства дронов на 60%, а в перспективе - кратно увеличить их выпуск. Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2», зенитных управляемых ракет «Стрела», возрастет в два раза.

Министр обороны РФ акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.

«Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики - нефть, газ, переработка - должны защитить этим изделием», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, главе оборонного ведомства показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотников, которые существенно повышающие их живучесть.

На ведущем предприятии Группы компаний «ЗАЛА АЭРО», выпускающей барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики, Министру обороны представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в зоне специальной военной операции. Доложили Шойгу и о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Эти разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.

На предприятии «Беспилотные системы» Министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда дронов самолетного и вертолетного типов с различными вариантами полезной нагрузки. На предприятии разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов БПЛА, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотные летательные аппараты в ходе ведения боевых действий.

По окончании работы Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления, в ходе которого подвел итоги. Министр отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена.

«Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьбу с FPV-дронами, и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», - отметил Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу поставил руководству предприятий ОПК задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.