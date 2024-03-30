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ТАСС: Всемирный банк предрек Украине банкротство в 2025 году

Чтобы избежать финансового краха Украины, Запад должен списать ее долги по кредитам, считают в организации.
Алексей Курильченко 2024-03-30 08:35:25
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Если Запад не спишет долги Украины и ее частных компаний, то страну будет ждать банкротство в 2025 году. Об этом заявили во Всемирном банке.

«В случае, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство», - заявил агентству ТАСС источник во Всемирном банке.

По данным источника, ВБ оценивает риски сотрудничества с Киевом как «очень высокие». Поэтому организация не использует собственные средства - в отличие от Международного валютного фонда - а использует «донорские» деньги Японии и Великобритании. Стоит отметить, что ВБ, согласно заявления киевский властей, выделил 1,5 миллиарда долларов. В ВБ сообщили, что представители России в организации голосовали против этого решения, ссылаясь на устав банка.

Ранее Международный валютный фонд одобрил выделение киевскому режиму третьего кредитного транша на сумму $880 млн. При этом власти Киева констатирую свою зависимость от западных денег, которыми они латают бюджетные дыры.

#в стране и мире #Украина #кредиты #всемирный банк #Банкротство
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