Если Запад не спишет долги Украины и ее частных компаний, то страну будет ждать банкротство в 2025 году. Об этом заявили во Всемирном банке.

«В случае, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство», - заявил агентству ТАСС источник во Всемирном банке.

По данным источника, ВБ оценивает риски сотрудничества с Киевом как «очень высокие». Поэтому организация не использует собственные средства - в отличие от Международного валютного фонда - а использует «донорские» деньги Японии и Великобритании. Стоит отметить, что ВБ, согласно заявления киевский властей, выделил 1,5 миллиарда долларов. В ВБ сообщили, что представители России в организации голосовали против этого решения, ссылаясь на устав банка.

Ранее Международный валютный фонд одобрил выделение киевскому режиму третьего кредитного транша на сумму $880 млн. При этом власти Киева констатирую свою зависимость от западных денег, которыми они латают бюджетные дыры.