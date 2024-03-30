Следователи допросили специалиста по пожарной безопасности в «Крокусе»

Следствие провело допрос ответственного за пожарную безопасность в здании «Крокус Сити Холла». Об этом сообщили в правоохраниительных органах.

«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в "Крокус Сити Холле"», - цитирует ТАСС своего собеседника из органов.

По словам некоторых очевидцев, в здании во время пожара не сработали системы пожаротушения и дымоудаления и не включился аварийный свет, но сын владельца «Крокус Сити Холла» и президент Agalarov Development Эмин Агаларов не согласился с этими утверждениями.

Ранее Агаларов также прокомментировал высказывания людей о закрытых выходах из «Крокуса» во время пожара. Он сообщил, что все эвакуационные выходы работали в штатном режиме, но люди в панике натыкались на двери для персонала и пытались открыть их. Агаларов также отметил, что как раз благодаря эвакуационным выходам большинство людей смогли покинуть здание и спастись.