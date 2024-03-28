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Эмин Агаларов: эвакуационные выходы в «Крокусе» работали в штатном режиме

Эмин Агаларов сообщил, что из-за паники люди пытались выйти через двери для персонала, которые были заперты.
Анастасия Бобылева 2024-03-28 11:45:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сын владельца «Крокус Сити Холла» и президент Agalarov Development Эмин Агаларов заверил, что во время теракта эвакуационные выходы в здании работали в штатном режиме. Количество запасных выходов в «Крокусе» было достаточным, сообщил он.

Тем не менее люди в поисках выхода натыкались на железные двери, которые были заперты и предназначались для персонала. Не желая бежать через технические коридоры в фойе, где тоже была стрельба, люди искали альтернативные варианты выхода из помещения.

«Там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы - это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования. Многие технические коридоры ведут обратно в фойе. Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно, они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери», - заявил предприниматель в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что на одной из видеозаписей с камер видно, как террористы стреляют по практически пустому зрительному залу, хотя на момент начала стрельбы люди в зале были, и это камеры тоже зафиксировали. По словам Эмина Агаларова, это значит, что большинство людей смогли покинуть здание.

«Есть такое же видео, где террористы еще стреляют, но зал практически пустой. Это говорит о том, что примерно 6 000 человек покинули здание. Большинство гостей "Крокус Сити Холла" успели его покинуть», - сообщил он.

Ранее владелец «Крокуса» Араз Агаларов рассказал, что террористы планировали уничтожить видеозаписи с камер. По их задумке, помещение, где находятся базы данных, должно было сгореть. Тем не менее этого не случилось, благодаря чему удалось узнать номер машины преступников и отследить их.

#в стране и мире #Теракт #Эмин Агаларов #Крокус сити холл
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