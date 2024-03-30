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Новобранцы в ВСУ пожаловались на червей в еде на полигонах

По словам депутата Рады Гончаренко, из-за ужасных условий увеличилось число больных среди военнослужащих ВСУ.
Глеб Владовский 2024-03-30 04:57:28
© Фото: Serhii Hudak Keystone Press Agency Globallookpress

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские новобранцы жалуются на ужасные условия и антисанитарию на полигонах, передает телеканал 360.

«Где бани? Где возможность помыться? Постирать одежду? На раздаче (кухне. - Прим. ред.) стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде - черви», - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что из-за антисанитарии и плохой организации, увеличилось число больных военнослужащих ВСУ. Кроме того, страдает также и подготовка новобранцев - обучением занимаются старые «мужики-алкоголики», которые просто «читают по бумажке и рассказывают байки».

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о стагнации в украинских войсках, находящихся на фронте.

#в стране и мире #ВСУ #новобранцы #Украинская армия #антисанитария
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