Новобранцы в ВСУ пожаловались на червей в еде на полигонах

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские новобранцы жалуются на ужасные условия и антисанитарию на полигонах, передает телеканал 360.

«Где бани? Где возможность помыться? Постирать одежду? На раздаче (кухне. - Прим. ред.) стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде - черви», - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что из-за антисанитарии и плохой организации, увеличилось число больных военнослужащих ВСУ. Кроме того, страдает также и подготовка новобранцев - обучением занимаются старые «мужики-алкоголики», которые просто «читают по бумажке и рассказывают байки».

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о стагнации в украинских войсках, находящихся на фронте.