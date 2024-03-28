Подоляк заявил о стагнации ВСУ на передовой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска находятся в стагнации на фронте, передает ТАСС.

«Необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей», - подчеркнул политик.

На вопрос о том, что он подразумевает под стагнацией, Подоляк ответил, что это также и дефицит ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии.

Ранее в Белом доме заявили, что ВСУ вынуждены отступать на другие оборонительные позиции в связи с тем, что у них кончаются боеприпасы.