МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое жителей погибли при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

При ударах украинских националистов по территории республики погибли двое граждан, повреждены дома и автомобили.
Дарина Криц 2024-03-03 00:40:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

За прошедшие сутки, с 00:00 2 марта по 00:00 3 марта, украинские националисты 12 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

По сведениям представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), в результате обстрелов погибли два человека.

«Двенадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в ведомстве.

При этом в течение суток боевики ВСУ произвели пять обстрелов на Донецком направлении и семь обстрелов - на горловском. Во время атак националисты применили 34 различных боеприпаса.

Уточняется, что при ударах повреждения получили три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры, два автомобиля и еще один автомобиль уничтожен.

Сутками ранее националисты 24 раза атаковали Донецкую республику, применив 89 различных боеприпасов. Двое мирных жителей скончались и еще двое получили ранения.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #погибли #повреждения #Украинские националисты #обстрелы всу
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 