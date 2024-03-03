Двое жителей погибли при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

За прошедшие сутки, с 00:00 2 марта по 00:00 3 марта, украинские националисты 12 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

По сведениям представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), в результате обстрелов погибли два человека.

«Двенадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в ведомстве.

При этом в течение суток боевики ВСУ произвели пять обстрелов на Донецком направлении и семь обстрелов - на горловском. Во время атак националисты применили 34 различных боеприпаса.

Уточняется, что при ударах повреждения получили три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры, два автомобиля и еще один автомобиль уничтожен.

Сутками ранее националисты 24 раза атаковали Донецкую республику, применив 89 различных боеприпасов. Двое мирных жителей скончались и еще двое получили ранения.