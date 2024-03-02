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За сутки боевики ВСУ 24 раза обстреляли ДНР, двое жителей погибли

Украинские националисты за сутки 24 раза ударили по территории ДНР, выпустив при этом 89 различных боеприпасов.
Дарина Криц 2024-03-02 00:58:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

За минувшие сутки украинские боевики 24 раза атаковали Донецкую республику. В результате ударов два жителя погибли, еще двое получили ранения.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), при обстрелах повреждения получил один грузовой автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры.

При этом боевики ВСУ выпустили по территории республики 89 различных боеприпасов.

Больше всего - 16 - обстрелов пришлось на Горловское направление. Еще семь обстрелов зафиксировали на Донецком направлении и один обстрел на Волновахском.

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