В Пентагоне сообщили о перерасходе средств на помощь Киеву

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил о выявлении перерасхода на выделение средств для помощи Украине, передает Life.ru.

«В ходе консультаций было установлено, что в 2022 финансовом году ВМС перерасходовали в три раза средства, выделенные Украине, на общую сумму 398,9 миллиона долларов», - сообщил он.

Сторч подчеркнул, что военно-морской флот США был вынужден покрывать такие перерасходы в 2023 году. После чего он порекомендовал принять превентивные меры с целью недопущения подобных проблем в будущем.

Напомним, что Вашингтон ищет способы выделить дополнительные средства Киеву в обход вето республиканцев.