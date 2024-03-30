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В Пентагоне сообщили о перерасходе средств на помощь Киеву

Согласно отчету, ВМС США выделили примерно на 400 млн долларов больше, чем планировалось.
Глеб Владовский 2024-03-30 03:45:32
© Фото: defense.gov

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил о выявлении перерасхода на выделение средств для помощи Украине, передает Life.ru.

«В ходе консультаций было установлено, что в 2022 финансовом году ВМС перерасходовали в три раза средства, выделенные Украине, на общую сумму 398,9 миллиона долларов», - сообщил он.

Сторч подчеркнул, что военно-морской флот США был вынужден покрывать такие перерасходы в 2023 году. После чего он порекомендовал принять превентивные меры с целью недопущения подобных проблем в будущем.

Напомним, что Вашингтон ищет способы выделить дополнительные средства Киеву в обход вето республиканцев.

#в стране и мире #сша #Пентагон #выделение средств
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