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Одна из крупнейших в Харьковской области ТЭС выведена из строя

По данным Центрэнерго, уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.
Глеб Владовский 2024-03-30 03:23:48
© Фото: CC BY 3.0 Maksim Sidorov wikimedia.org

В Харьковской области разрушена Змиевская ТЭС. Об этом сообщили на сайте Центрэнерго.

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», - уточняется в заявлении.

В Центрэнерго добавили, что министр энергетики Герман Галущенко, в ходе своего визита на одну их крупнейших в регионе электростанцию, пообещал выделить средства на ее восстановление.

Напомним, что 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины. В результате произошла дезорганизация промышленности и нарушение ротации, а также уничтожена зарубежная военная техника.

#в стране и мире #Харьковская область #Харьков #змиевская ТЭС
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