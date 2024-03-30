Одна из крупнейших в Харьковской области ТЭС выведена из строя

В Харьковской области разрушена Змиевская ТЭС. Об этом сообщили на сайте Центрэнерго.

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», - уточняется в заявлении.

В Центрэнерго добавили, что министр энергетики Герман Галущенко, в ходе своего визита на одну их крупнейших в регионе электростанцию, пообещал выделить средства на ее восстановление.

Напомним, что 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины. В результате произошла дезорганизация промышленности и нарушение ротации, а также уничтожена зарубежная военная техника.