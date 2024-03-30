В Талибане* заявили о планах забивать до смерти неверных жен

Верховный лидер движения Талибан* Хибатулла Ахундзада заявил, что афганских женщин скоро будут наказывать забиванием камнями до смерти за прелюбодеяние (супружескую измену - Прим.ред.), передает RT.

«Мы будем пороть женщин... будем забивать их камнями до смерти публично», - сообщил он в своем выступлении, транслируемом государственным телевидением страны.

Ахундзада аргументировал решение вернуть публичные казни женщин продолжением борьбы против влияния Запада.

«Работа талибов не закончилась с захватом Кабула, она только началась», - подчеркнул он.

Напомним, что с приходом к власти в 2021 году талибы потребовали приостановить обучение женщин в учебных заведениях, а также отстранили их от работы.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.