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МО РФ: за неделю в плен сдались 18 украинских военных, более 5 тысяч уничтожены

По сообщению Министерства обороны за минувшую неделю были уничтожены более 5,5 тысяч украинских боевиков на всех направлениях спецоперации.
2024-03-30 16:11:46
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Минобороны РФ

За прошедшую неделю в плен сдались 18 украинских военных. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны России.

По заявлению МО РФ, на всех направлениях специальной военной операции - Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлении уничтожены свыше 5,5 тысяч украинских военнослужащих за минувшую неделю.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения «Искандерами» района восстановления боеспособности украинских боевиков. Место дислокации противника в лесу в Харьковской области выявил расчет БПЛА группировки войск «Запад».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #плен #МО РФ
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