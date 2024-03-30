МО РФ: за неделю в плен сдались 18 украинских военных, более 5 тысяч уничтожены

За прошедшую неделю в плен сдались 18 украинских военных. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны России.

По заявлению МО РФ, на всех направлениях специальной военной операции - Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлении уничтожены свыше 5,5 тысяч украинских военнослужащих за минувшую неделю.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения «Искандерами» района восстановления боеспособности украинских боевиков. Место дислокации противника в лесу в Харьковской области выявил расчет БПЛА группировки войск «Запад».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.