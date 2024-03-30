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«Гиацинты» ударили по скоплению бойцов ВСУ у границы с Белгородской областью

Миноментные расчеты противника в лесополосе поражены расчетами пушек «Гицанит-Б».
Мария Зайцева 2024-03-30 16:39:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Группировка войск «Запад» с буксируемыми пушками «Гиацинт-Б» продолжает наносить поражение по местам террористических формирований Украины в районе границы с Белгородской областью. Там находится живая сила и скопление военной техники.

Для корректировки артиллерии используются БПЛА, передающие данные о позициях противника и результатах огневого поражения в реальном времени.

На кадрах видно, как поражаются минометные расчеты противника в лесополосе расчетами пушек «Гиацинт-Б».

На этом направлении гаубицы ведут стрельбу дальностью свыше 20 километров, каждый день уничтожают военные объекты, укрытия и технику Украины. Расчеты ведут и контрбатарейную борьбу, совершая удары по заднему фронту противника. Это не дает ему наступать и закрепиться на передних рубежах. В этом необходимы точность, скорость и качественная маскировка.

В этот раз, как и обычно, битва продлилась недолго и противник замолк, признав огневое превосходство бойцов России. У артиллерийской батареи пушек «Гиацинт-Б» всегда новые огневые позиции.

Главная задача расчетов «Гиацинта» - контрбатарейная борьба. Используется тактика, где одно орудие выступает как "наживка", вызывает огонь на себя, а БПЛА выслеживают местонахождение техники противника.

Буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт» — это дальнобойное орудие, которое может уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 км осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 км активно-реактивными.

29 марта «Гиацинт» превратил в металлолом буксируемое орудие ВСУ в Запорожской области.

#Минобороны #гаубица #бпла #Специальная военная операция #Гиацинт-Б
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