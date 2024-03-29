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«Гиацинт» превратил в металлолом орудие ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
2024-03-29 12:30:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки Днепр уничтожили буксируемое орудие ВСУ в Запорожской области. Кадры ударов по противнику публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что артиллеристы бьют по самоходной бронетехнике противника, позициям артиллерийских батарей ВСУ, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления и уничтожают огневые средства противника.

На кадрах видно, что орудие спрятано среди деревьев и накрыто маскировочной сетью. Показана подготовка, заряжание снаряда и гильзы с метательным зарядом, а также сама стрельба.

Боевая работа ведется как в дневное, так и в ночное время суток. На счету артиллеристов также подбитая тяжелая и легкобронированная вражеская техника. Разведка целей и корректировка ведения огня производится с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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