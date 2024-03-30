Песков о «Крокусе»: если вы не видите слез Путина, это не значит, что ему не больно

Владимир Путин сильно переживает о происходящих в России трагедиях, включая теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом 30 марта рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно», - сказал Песков.

Пресс-секретарь дополнил, что никто не узнает и не поймет то, что переживает глава государства. Он пропускает подобные трагедии полностью сквозь себя.

Ранее стало известно, что президент узнал об атаке в «Крокусе» в первые минуты ее начала. Путин не приехал к концертному залу сразу после теракта, чтобы не мешать штабной работе, которая проводилась на месте трагедии.

Путин обратился к россиянам после террористического акта и поблагодарил медиков и простых людей, которые помогали доставлять пострадавших в медицинские центры. 24 марта он объявил днем общенационального траура и выразил соболезнования родными и близким пострадавших и погибших.