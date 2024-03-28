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Песков объяснил, почему Путин не приехал к «Крокусу» сразу после теракта

Пресс-секретарь назвал такую поездку нецелесообразной.
Анастасия Бобылева 2024-03-28 12:45:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему, на его взгляд, российский лидер Владимир Путин не приехал к «Крокусу» в день теракта. По его словам, эта поездка была бы нецелесообразной - президент не хотел бы помешать штабной работе.

«Конечно же в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», - подчеркнул Песков.

Все необходимые меры, отметил Песков, принимались властями Подмосковья. Руководство старалось обеспечить условия для оказания помощи пострадавшим, спасения людей, тушения пожара.

Ранее Владимир Путин заявил, что ответственные за теракт в «Крокус Сити Холле» должны быть наказаны в соответствии с российским законодательством. Он подчеркнул, что виновники произошедшего совершили «варварское преступление».

#Теракт #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Крокус сити холл
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