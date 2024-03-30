Мигранты после теракта начали массово возвращаться в Таджикистан из РФ

Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана заявило о массовом оттоке трудовых мигрантов из России после событий в «Крокус Сити Холле». В ведомстве это объяснили паникой среди своих граждан, приехавших в РФ на заработки.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает больше, чем уезжает», - цитирует ТАСС заместителя министра труда Таджикистана Шахнозу Нодири.

Нодири отметила, что в министерстве это явление считают временным. Она также напомнила, что в интернете публикуются провокационные сообщения, сеющие межднациональную рознь. Она призвала не поддаваться на такие провокации.

Также замминистра труда республики заявила о случаях притеснений граждан Таджикистана «на бытовом уровне». Представительство министерства в России после теракта в «Крокусе» даже начало получать сообщения с угрозами.

Ранее сообщалось об аресте девяти обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Все они уроженцы Таджикистана. Последним задержанным стал 24-летний Назримад Тулфуллои, он арестован до 22 мая 2024 года. На следующий день после трагедии он был задержан на 15 суток, так как отказался предоставлять свои документы. Пока он находился в СИЗО, следствие установило его связь с терактом.