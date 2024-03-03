Двумя ФАБ-100 потопили огромное судно: МО РФ рассказало о героях ВМФ СССР

Минобороны России открыло новый мультимедийный раздел, посвященный учреждению военно-морских наград - орденов Ушакова и Нахимова двух степеней, а также медалей их имени. В связи с этим в разделе опубликованы документы, связанные с подвигами военнослужащих ВМФ СССР, отличившихся во время Великой Отечественной войны.

Так, один из награжденных, летчик Николай Васин, проявил высокий профессионализм во время службы в Заполярье. Он смог потопить вражеское транспортное судно водоизмещением в шесть тысяч тонн, сбросив две авиабомбы ФАБ-100.

Штурмовку, в ходе которой отличился Николай Васин, проводила группа из четырех Ил-2 и четырех Як-1 в феврале 1944 года. За подвиг летчика представили к ордену «Красное Знамя», затем в апреле 1944 года командующий Северным флотом принял решение наградить его недавно учрежденным орденом Нахимова II степени.

Николай Васин родился 16 ноября 1923 года в Твери. Он завершил обучение в 3-м Военно-морском авиационном училище ВВС ВМФ в 1943 году и после этого отправился на фронт.

Ранее в другом мультимедийном разделе Минобороны России рассказало о настроениях немцев перед снятием блокады Ленинграда. Солдат вермахта Карл Башек заявил, что немцы «оказались слишком глупы, что недооценили силы русских».