«Недооценили силы русских»: МО раскрыло настроения немцев перед снятием блокады

Министерство обороны России опубликовало архивный бюллетень 7 отдела Политического Управления Волховского фронта от 27 января 1944 года, в котором приведены показания немецких солдат и офицеров, взятых в плен 15-20 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Их высказывания свидетельствуют о высокой боевой выучке и хорошем обеспечении бойцов Красной армии.

«Удивительно, как русская пехота могла двигаться непосредственно за разрывами своих артиллерийских снарядов. Для этого нужно большое умение. Русские пехотинцы - это большая сила, русская артиллерия - это страшная сила», - заявил солдат Курт Тусс.

В преддверии полного снятия блокады Ленинграда немецко-фашистские оккупанты признали превосходство советских войск.

«Мы оказались слишком глупы, что недооценили силы русских. Теперь всем ясно, что русская армия сильнее немецкой армии, несмотря на то, что на немцев работает вся Европа. Ввиду того, что немецкая армия на восточном фронте ослабела, солдаты стали бояться возможности открытия второго фронта», - сказал пехотинец Карл Башек.

Напомним, к 80-й годовщине полного освобождения города от немецко-фашистской блокады российское оборонное ведомство запустило новый историко-познавательный раздел «Ленинград выстоял и победил!», в основу которого легли рассекреченные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России. Так, например, можно узнать о подвиге сержанта Тимофея Федорова, который подполз к самоходному орудию «Фердинанд» и бросил связку гранат на гусеницу машины, в результате чего немецкая самоходка была обездвижена. Сам советский воин, который в последствии был удостоен звания Героя Советского Союза, погиб смертью храбрых.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.