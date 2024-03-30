Юрист Девяткин рассказал, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин предупредил о схеме мошенников, отправляющих деньги на номер другого человека, чтобы «отмыть» их. Он призвал никогда не отправлять их обратно, а вместо этого связаться с банком.

Люди, занимающиеся торговлей наркотиками или другими незаконными делами, могут бояться отправить деньги на свой счет, рассказал Девяткин. Поэтому они якобы случайно отправляют их на другую карту.

«Если вам случайно отправили деньги, позвонили и попросили вернуть, то возвращать в этом случае самостоятельно нельзя, только через банк. Потому что эти сумму могут таким образом "отмывать", никто не может знать, случайно их отправили или нет. Если вы на честном слове вернули деньги, то потом может прийти полиция с вопросом: почему вы прокрутили деньги и не обратились в банк», - объяснил он.

При этом, по словам Девяткина, игнорировать получение денег от незнакомых лиц тоже не стоит, ведь есть случаи, когда кто-то ошибается в написании номера получателя. Если это действительно ошибка, а человек не вернет деньги владельцу, тот будет вправе подать в суд за неосновательное обогащение. Поэтому, если кому-то позвонит человек с просьбой вернуть деньги, которые он отправил, правильнее всего будет сказать ему, что сейчас вы уточните у банка, как совершить такую операцию. После этого нужно сразу звонить в банк.

«В этом случае тот, кто получил, обязан их вернуть. Если он этого не делает, то у меня возникает право обратиться в суд и взыскать с этого получателя данную сумму как неосновательное обогащение», - рассказал юрист.

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