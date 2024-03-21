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Эксперт Пащенко рассказал, как мошенники оформляют кредиты через юрлица

Злоумышленники регистрируют организации по поддельным доверенностям.
Сергей Лебедев 2024-03-21 09:56:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России мошенники научились оформлять кредиты без согласия человека через юридическое лицо. Они регистрируют по поддельным доверенностям организации, которые потом берут займы. Об этом «Звезде» рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

«Регистрация юрлица иногда происходит по доверенности. Не обязательно там быть самому человеку. И вот эти доверенности подделывают, открывают организации, которые проводят какой-то вид деятельности по бумагам и потом просят кредиты», - отметил он.

Также, отметил Григорий Пащенко, есть и организации, занимающиеся «отмывом» денежных средств.

«Открыли юрлицо и деньги отмыли. Потом это юрлицо попадает в реестр недобросовестных организаций. Открываются исполнительные производства, уголовные дела даже. И дальше выходят уже на того, на кого это было оформлено», - говорит эксперт.

Ранее Григорий Пащенко рассказал, как люди сливают свои документы мошенникам. В топе площадок, где можно подарить данные злоумышленникам, находятся так называемые подборщики автокредитов.

#Банки #данные #документы #Мошенники #наш эксклюзив #кредиты
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