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Погибший доброволец из «Крокуса» Енгибарян поехал спасать людей, несмотря на болезнь

Иподьякон Погосян сегодня простился со своим другом, который умер в больнице о последствий нахождения в горящем здании «Крокуса».
Алексей Курильченко Владислав Кустов 2024-03-30 13:56:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Иподьякон Армянской апостольской церкви Вартан Погосян рассказал «Звезде» о своем друге Карене Енгибиаряне, который добровольцем отправился спасать людей во время теракта в «Крокусе». Карен узнал о теракте от своего друга, который попросил его приехать помочь. Он отдал свою куртку пострадавшему, а сам сильно замерз и наглотался дыма. Вернулся домой Карен только под утро, накануне он простудился и пытался вылечиться сам. Енигибарян попал в больницу и там скончался

«Он прихожанин нашим был, активный, три года назад женился на нашей прихожанке. Это была очень дружная молодая семья всегда с улыбкой, он участвовал у нас во всех субботниках, во всех мероприятиях, никогда не был равнодушен к чужой беде... Подвиг Карена никого не удивил, то, что он совершил, соответствовало типажу его личности», - рассказал иподьякон.

Священнослужитель предложил воздвигнуть на месте разгромленного террористами «Крокус Сити Холла» сквер в память о погибших при теракте.

«Мы с прихожанами и все христиане Москвы хотели бы добиться того, чтобы на месте, где погибли много наших соотечественников - вне зависимости от национальности - в память о них был установлен на месте "Крокуса" сквер и часовни. Это было бы справедливо», - рассказал иподьякон.

Напомним, что в полдень у здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске прошла панихида по погибшим в ходе теракта. Вечером 30 марта у «Крокуса» пройдет симфонический памятный концерт. Начнется мероприятие в 19:52 с минуты молчания.

#Теракт #Трагедия #наш эксклюзив #сквер #Крокус сити холл #Вартан Погосян
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