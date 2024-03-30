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Зеленский провел массовые увольнения своих помощников

Среди уволенных - первый помощник украинского лидера Сергей Шефир, также занимающий должность директора студии «Квартала 95».
Алексей Курильченко 2024-03-30 12:26:47
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда свои советников и помощников. В частности, своего поста лишился первый помощник украинского лидера Сергей Шефир - он также является директором и основателем студии «Квартал 95», в который Зеленский был актером.

Также были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий. Лишись своих постов и «уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины» Алена Вербицкая и «уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности» Наталья Пушкарева. Все указы опубликованы на сайте офиса украинского главы.

Ранее Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. На его место пришел глава украинской службы внешней разведки Александр Литвиненко.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #увольнения
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