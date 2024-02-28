Трамп побеждает на республиканских праймериз в Мичигане

Бывший американский президент Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Мичигане. На республиканских праймериз штата соперников обошел действующий президент США Джо Байден. CNN пишет, что оба политика одержат победу среди своих партий.

По предварительным данным, на момент 5:30 по московскому времени (21:30 по местному) Трамп на республиканских праймериз набрал 66,4% голосов, более чем в два раза обойдя соперницу Никки Хейли. Байден же на праймериз среди демократов набрал 79,5%, что в несколько раз превосходит результат его конкурета.

Также о вероятной победе Трампа среди республиканцев пишет телеканал Fox News. Издание отмечает, что после этого он станет победителем праймериз Республиканской партии в 2024 году.

Ранее Дональд Трамп отметил высказывание российского президента Владимира Путина о том, что Москва предпочла бы видеть Байдена на посту американского лидера. По мнению бывшего президента США, Байден действительно более комфортный вариант для России.