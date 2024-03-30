Песков: всем придется считаться с появлением в РФ новых регионов

После начала специальной военной операции границы России и Украины изменились, у РФ появились четыре новых региона и с этим должны считаться все. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимир Зеленского о готовности к переговорам с РФ без требования вернуть границы 1991 года.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», - заявил Песков агентству РИА Новости.

Напомним, что с начала СВО Киев неоднократно заявлял, что в ходе переговоров будет добиваться возврата границ Украины к состоянию на 1991 год. То же самое указано в «формуле мира» Зеленского. Однако 28 марта 2024 года глава киевского режима внезапно заявил, что готов к переговорам, если Украина по итогу останется в пределах границ, которые были в 2022 году, до начала спецоперации.