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Посол Копыркин рассказал о личной просьбе Пашиняна насчет пограничников РФ

По словам посла, Ереван не может решить узаконить присутствие российских пограничников на границе двух стран.
Алексей Курильченко 2024-03-30 11:13:16
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично попросил разместить российских пограничников на границе республики с Азербайджаном. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Армении были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», - заявил дипломат в интервью армянскому сайту 24News.

Посол добавил, что Армения не решилась до сих пор узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов.

Напомним, что в феврале Пашинян заявлял, что пограничники ФСБ РФ не имеют мандата на пребывание в районе населенного пункта Неркин Ханд, который расположен у границы с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайжданом немыслим. Премьер считает, что новая атака против Армении очень вероятна, «если брать в расчет заявления Азербайджана».

#в стране и мире #Армения #Пограничники #Никол Пашинян #Азербайджан #В ИноСМИ #Посол РФ
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