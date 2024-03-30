Посол Копыркин рассказал о личной просьбе Пашиняна насчет пограничников РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично попросил разместить российских пограничников на границе республики с Азербайджаном. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Армении были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», - заявил дипломат в интервью армянскому сайту 24News.

Посол добавил, что Армения не решилась до сих пор узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов.

Напомним, что в феврале Пашинян заявлял, что пограничники ФСБ РФ не имеют мандата на пребывание в районе населенного пункта Неркин Ханд, который расположен у границы с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайжданом немыслим. Премьер считает, что новая атака против Армении очень вероятна, «если брать в расчет заявления Азербайджана».