На Украине возмутились поведением польского чиновника на переговорах

Средства массовой информации на Украине возмутились скандальным поведением замминистра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака. Журналисты отметили, что он вел себя «странно»: во время переговоров делегаций Украины и Польши он спал, а также неоднократно выходил из комнаты во время обсуждения важных вопросов.

«Заместитель министра сельского хозяйства Польши отметился странным поведением на переговорах с украинской делегацией, откровенно демонстрировал полное отсутствие интереса к разговорам», - пишет украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

В качестве источника телеканал указывает заявления в соцсетях от самих участников переговоров с украинской стороны.

В украинском издании «Фокус» заявили, что такое поведение препятствовало переговорам о транзите украинского зерна. В публикации говорится о том, что он спал на встрече, выбегал из комнаты переговоров, «возвращаясь, всхлипывал и вел себя очень нервно», а также «демонстративно снимал наушники, пока говорил украинский министр».

Сам Колодзейчак отверг все обвинения и заявил, что устал после многочасовой встречи и в кресле просто потягивался. Он признал, что на переговорах действительно была некоторая «напряженность», но его обвиняют в «странном» поведении только потому, что он слишком хорошо подготовился к разговору.

«В ходе многочасовой встречи я приводил содержательные аргументы, вспоминал их предыдущие заявления, от которых они сейчас пытаются отказаться, и это вызвало недовольство», - приводит его слова «Фокус».

В польских СМИ подтвердили информацию о поведении Колодзейчака. Издание Onet привело комментарии участников переговоров с польской стороны, которые заявили, что после «перформанса» замминистра сельского хозяйства потерялась «нить понимания» между участниками встречи.

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Варшаву запретить ввоз продуктов из Украины. Он отметил, что польские фермеры заслуживают государственной поддержки, а не кризисных мер, принимаемых правительством.