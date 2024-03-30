Эксперт Казаченко рассказал, как сэкономить на летней резине

Жесткая резина для автомобиля лучше, однако она дороже и быстрее изнашивается, так что ее лучше не выбирать желающим сэкономить или тем, кто не ездит на высоких скоростях. Так вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко ответил на вопрос о правильном выборе летней резины.

Он подчеркнул, что прежде всего нужно учитывать скорость, с которой ездит водитель, и выбирать исходя из этого шины с соответствующим скоростным индексом. Некоторым водителям, которые ездят более медленно, нет смысла ставить более жесткую резину.

«На резине есть буквенное обозначение скоростного режима, они делятся до 160, 190, 210 и 240 километров в час. Чем жестче резина, тем выше скоростной индекс», - объяснил эксперт.

Но есть и другие критерии выбора. Шины с высоким индексом работают лучше, подчеркнул Казаченко, однако быстрее изнашиваются. К тому же они дороже вариантов с низким индексом скорости.

«Надо выбирать под свою манеру езды, под понимание, с какой скоростью ты ездишь. Тем самым можно сэкономить на покупке, потому что, чем выше скоростной индекс, тем резина дороже», - подытожил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как проверять автомобиль, который всю зиму простоял под снегом. Он отметил, что ничего хорошего для автомобиля в таком простаивании нет, из-за влажности и перепадов температур могут разрастись очаги ржавчины, а из-за отсутствия подзарядки, скорее всего, умрет аккумулятор. Эксперт посоветовал сразу ехать в автосервис, чтобы специалисты выполнили полную проверку машины.