Иммунолог Жемчугов назвал условия для возможной пандемии холеры

Эпидемия холеры, о которой предупредили в Роспотребнадзоре, грозит в первую очередь странам с неразвитой инфрастуктурой. Это касается канализации и других инженерных систем. Об этом рассказал «Звезде» врач-иммунолог Владислав Жемчугов. При этом эксперт уверен, что России эпидемия холеры не коснется.

«Холера не так опасна, как коронавирус, потому что не распространяется воздушно капельным путем. Но турбулентность населения, перемещения, нарушают устои жизни, нарушаю снабжение людей едой и водой, нарушают инженерные системы - а это основные причины возникновения желудочно-кишечных заболеваний», - рассказал Жемчугов.

Несмотря на угрозу распространения, холера из всех особо опасных инфекций наиболее контролируема.

«Как я сказал, еда, вода и канализация - основные источники распространения холеры. У нас в стране с этим все в порядке. В летний период существуют некоторые трудности, особенно в южных регионах, где издревле холера существует... Если бы еще вакцина качественная была бы, какую производили в Советском союзе, вообще проблем не было бы», - отметил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России всегда имеется риск распространения холеры. При этом ведомство делает все, чтобы не допускать завоза инфекции на территорию страны.