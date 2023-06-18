Попова заявила, что в России сохраняется риск распространения холеры
Роспотребнадзор делает все, чтобы не допускать завоза инфекции на территорию страны.
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Риск распространения холеры имеется всегда, так как ею поражено большое количество стран. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, завести инфекцию самолетом может любой турист.
При этом Анна Попова, что в России практически несколько лет нет случаев заражения холерой. Роспотребнадзор делает все, чтобы не допускать завоза инфекции на территорию страны.
Напомним, ранее в украинских лабораториях обнаружили патогены различных болезней, среди которых холера и сибирская язва. Об этом заявлял начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Отмечается, что у нашей страны есть вакцины и лекарства против таких болезней. Оборонное ведомство сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в данном направлении.